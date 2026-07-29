Facebookin omistavan Metan huhti–kesäkuun tulos alitti odotukset.
Yhtiön tulosta painoivat muun muassa tekoälyinvestoinnit sekä tuntuvat oikeuskulut ja irtisanomisista johtuneet kustannukset.
Meta kertoi nettotuloksensa laskeneen 14 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Yhtiön tulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli 15,8 miljardia dollaria.
Liikevaihto puolestaan kasvoi 28 prosenttia 60,8 miljardiin dollariin. Liikevaihto ylitti markkinaennusteet ja korosti yhtiön mainosliiketoiminnan vahvuutta.