Isonen poistettiin rippileiriltä seksuaalissävytteisen viestin lähettämisen jälkeen.
Järvenpään seurakunta kertoi tehneensä rikosilmoituksen seurakunnan leirillä sattuneesta tapauksesta. Seurakunta on julkaissut asiasta myös tiedotteen verkkosivuilleen.
Täysi-ikäinen isonen oli lähettänyt seksuaalissävytteisen viestin Snapchat-ryhmässä, jossa on ollut mukana rippikoululaisia ja isosia.
– Tämä ryhmä ei ole ollut seurakunnan perustama, hallinnoima eikä siinä ole ollut seurakunnan työntekijöitä mukana, Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Aino Luhtasela kertoo MTV Uutisille.
Viestittelyn tultua ilmi isonen poistettiin leiriltä.
– Asiasta on poliisin ohjeistuksen mukaan tehty rikosilmoitus, seurakunta kertoo.
Seurakunta kertoo, että sen järjestämissä rippikouluissa on sitouduttu turvallisuuteen niin henkisesti, fyysisesti kuin psyykkisestikin.
– Tapaus on rikkonut periaatteitamme. Emme hyväksy tällaista toimintaa tai käytöstä leireillämme.
Tieto lähetetystä viestistä tuli leirin ohjaajilta. Kirkkoherralle tapahtumat selvisi ohjaajien kautta.
– Sain tiedon, kun ohjaajat välittivät minulle aineiston, johon on heti reagoitu, Luhtasela kertoo sähköpostitse.
Leirillä toiminut isonen kokee harvinaiseksi
Rippileirillä isosena toiminut nuori kertoo MTV Uutisille, että leiriläisten ja isosten yhteiseen Snapchat-ryhmään lähetettiin useampi seksuaalissävytteinen viesti.