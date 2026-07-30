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Rippikoulun Snapchat-viesteistä rikosilmoitus | MTV Uutiset



Rippileiriltä rikosilmoitus – isonen viestitteli seksuaaliseen sävyyn Snapchattiin laitettujen viestien tultua ilmi isonen poistettiin leiriltä. Julkaistu 45 minuuttia sitten Leo Kirjonen Isonen poistettiin rippileiriltä seksuaalissävytteisen viestin lähettämisen jälkeen. Järvenpään seurakunta kertoi tehneensä rikosilmoituksen seurakunnan leirillä sattuneesta tapauksesta. Seurakunta on julkaissut asiasta myös tiedotteen verkkosivuilleen. Täysi-ikäinen isonen oli lähettänyt seksuaalissävytteisen viestin Snapchat-ryhmässä, jossa on ollut mukana rippikoululaisia ja isosia. – Tämä ryhmä ei ole ollut seurakunnan perustama, hallinnoima eikä siinä ole ollut seurakunnan työntekijöitä mukana, Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Aino Luhtasela kertoo MTV Uutisille. Viestittelyn tultua ilmi isonen poistettiin leiriltä. – Asiasta on poliisin ohjeistuksen mukaan tehty rikosilmoitus, seurakunta kertoo. Seurakunta kertoo, että sen järjestämissä rippikouluissa on sitouduttu turvallisuuteen niin henkisesti, fyysisesti kuin psyykkisestikin. – Tapaus on rikkonut periaatteitamme. Emme hyväksy tällaista toimintaa tai käytöstä leireillämme. Tieto lähetetystä viestistä tuli leirin ohjaajilta. Kirkkoherralle tapahtumat selvisi ohjaajien kautta. – Sain tiedon, kun ohjaajat välittivät minulle aineiston, johon on heti reagoitu, Luhtasela kertoo sähköpostitse. Leirillä toiminut isonen kokee harvinaiseksi Rippileirillä isosena toiminut nuori kertoo MTV Uutisille, että leiriläisten ja isosten yhteiseen Snapchat-ryhmään lähetettiin useampi seksuaalissävytteinen viesti.

– Yksi isosista laittoi seksuaalissävytteisiä viestejä ryhmään, isonen kertoo.

Asian arkaluontoisuuden vuoksi emme julkaise leirillä olleiden nimiä.

Isosena toiminut henkilö kertoo, että tilannetta käsiteltiin verrattain hitaasti.

– Isosille kerrottiin aluksi, että viestejä lähettänyt henkilö tulee poistaa leiriltä. Sen jälkeen käytiin keskustelu viestit lähettäneen henkilön kanssa, isonen kertoo.

Hän kertoo tekijän ymmärtäneen tilanteen ja hänet poistettiin leiriltä seuraavana päivänä. Tämän jälkeen asiasta kerrottiin myös vanhemmille.

Leirillä mukana ollut isonen kertoo, että tilanteeseen olisi voity reagoitu paremmin.

– Koen, että tilanteen olisi voinut selittää paremmin aluksi leiriläisille.

Leiri jatkui kaksi päivää vielä henkilön poistamisen jälkeen. Isonen kertoo myös, että tieto vanhemmille tapahtuneesta kerrottiin verran myöhään.

Isosen mukaan asiaa käsiteltiin henkilökunnan ja isosten kesken vanhemmille lähetetyn viestin jälkeen, mutta asiaan ei sinänsä leiriläisten kanssa enää palattu.

– Koen, että tämä oli harvinainen tapaus.

Kirkkoherra tai leirillä ollut isonen ei tarkemmin avaa, millaista seksuaalissävytteinen viestintä on ollut. Isosen mukaan hän ei kuitenkaan lähettänyt kuvamateriaalia.