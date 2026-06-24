Koulututkimukset paljastavat, että jo ala-asteikäiset lapset ja nuoret käyttävät nikotiinituotteita.

Nikotiinipussien käyttö on yleistynyt, vaikka tupakointi on vähentynyt.

Erikoislääkäri Sari-Helena Bergqvist on huolissaan etenkin lasten ja nuorten nikotiinituotteiden käytöstä.

– Koulututkimuksissa näkyy, että ala-asteikäiset käyttävät nikotiinia. Nikotiini on kasvavalle lapselle ja nuorella vaarallinen aine, Bergqvist kertoo Huomenta Suomessa.

Ikärajavalvonta toteutuu Suomessa laillisessa ja luvallisessa kaupassa, mutta herättää kysymyksiä, miten voitaisiin puuttua lasten ja nuorten nikotiinituotteiden ostamiseen harmailta markkinoilta.

Yhtä riippuvuutta hoidetaan toisella

Moni aikuinen vaihtaa tupakoinnin nikotiinipussien käyttöön. Savuton Nikotiiniala ry:n kyselyn mukaan yli 80 prosenttia nikotiinipussien käyttäjistä on käyttänyt aiemmin jotakin muuta nikotiinituotetta. Siirtymä tapahtuu pääasiallisesti savukkeista ja nuuskasta muihin nikotiinituotteisiin.

Tuotteen vaihtaminen ei kuitenkaan Bergqvistin mukaan riitä, sillä siinä hoidetaan yhtä riippuvuutta toisella riippuvuudella.

– Siinä on riski jäädä toisen nikotiinituotteen käyttäjäksi, jolloin vain muoto muuttuu, miten niitä käytetään. Nikotiini on erittäin addiktoiva aine ja aiheuttaa riippuvuutta. Siinä suhteessa se on lähes verrattavissa koviin huumeisiin. Nikotiinin lopettaminen pitäisi suunnitella, esimerkiksi puolen vuoden suunnitelmalla, jossa tuotteita käytettäisiin alenevin annoksin, Bergqvist summaa.

Suomi pyrkii olemaan savuton ja nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä.