Patrik Laineen tilanne kiinnostaa kovasti kiekkomaailmaa. Viheliäinen parodiatili sai aikaan pienimuotoisen härdellin, kun "valeuutinen" Laineesta ehti levitä.

Laine on tällä haavaa ilman NHL-sopimusta. Suomalaishyökkääjä jäi Montrealissa ilman vastuuta ja pelasi päättyneellä kaudella vain viisi ottelua.

Kun vapaiden pelaajien markkinat alkoivat kesällä, on Lainetta huhuttu usean eri joukkueen suuntaan. Ainakin Minnesotan, Los Angelesin, NY Rangersin, NY Islandersin, Tampa Bayn ja Washingtonin leirien kiinnostuksesta on raportoitu pohjoisamerikkalaismediassa.

Kiekkofanien anturat ovat herkillä Laineen kohdalla. Parodiatili "Evan Atkins" twiittasi varhain keskiviikkoaamuna Laineen solmineen kaksivuotisen ja 17 miljoonan dollarin arvoisen kaksivuotisen sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa.

Tämä ei siis ole totta.

NHL-toimittajaa parodioivan tilin X-julkaisu lähti leviämään nopeasti. Se ehti aiheuttaa sosiaalisessa mediassa pienimuotoisen hässäkän. Julkaisua kommentoitiin ahkerasti ja myös jaettiin kymmeniä kertoja. Julkaisun kommenteissa muun muassa arvostellaan Flyersin manageria Danlel Briereä.

Tilanne otti kierroksia, kun kanadalaisen Montreal Gazette -lehden toimittaja ehti mennä lankaan ja jakamaan päivityksen. Toimittaja on sittemmin pahoitellut virhettään.

"Valeuutinen" on levinnyt laajasti, sillä se on kerännyt X:ssä jo puolisen miljoonaa näyttökertaa.

Keskiviikkoiltana totuus on edelleen siis sama kuin aiemminkin kesän aikana: Patrik Laine on toistaiseksi sopimukseton pelaaja. Hyökkääjän kohdalla 8,5 miljoonan dollarin kausipalkkaa voi pitää epätodennäköisenä. Muun muassa NY Islandersin on raportoitu harkinneen suomalaiselle noin miljoonan dollarin sopimustarjousta.