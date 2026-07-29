Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjä saattaa suurella todennäköisyydellä toteuttaa suuren hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä.
Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssa saaneensa tilanneraportin maan ilmavoimien komentajalta. Presidentin mukaan venäläiset ovat valmistelleet suurta hyökkäystä useita päiviä sitten.
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Zelenskyi vetoaa sosiaalisen median julkaisussaan liittolaisiinsa, jotta maat tukisivat Ukrainan ilmatorjuntaa.
Lisäksi hän pyytää ihmisiä kaikkialla Ukrainassa kiinnittämään huomiota ilmahälytyksiin ja pysymään suojassa.