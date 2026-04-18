Lasten ja nuorten toiminta on liittynyt useisiin poliisille tänään ilmoitettuihin maastopaloihin Varsinais-Suomessa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan tämän päivän maastopaloihin liittyneisiin ilmoituksiin on liittynyt muun muassa lasten tulitikkuleikkejä sähkölinjojen alla. Maastopalotehtäviä on ollut Laitilassa, Turussa ja Kaarinassa.

Poliisi pyytää huoltajia keskustelemaan vakavaan sävyyn vastuullisuudesta ja tulen käsittelystä lasten kanssa. Lisäksi poliisi toivoo lasten ja nuorten miettivän tekojen seurauksia jo etukäteen.

Myös Kärsämäellä syttyi tänään maastopalo lasten tulitikkuleikeistä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Lue myös: