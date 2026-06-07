Senaatintorilla liikenneonnettomuudessa loukkaantunut uhri on kuollut sairaalassa.

Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että lauantaina Helsingin Senaatintorilla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut henkilö on kuollut.

– Onnettomuudessa osallisena ollut iäkäs nainen on kuollut, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi sai tiedon Unioninkadulla Senaatintorin kulmalla tapahtuneesta onnettomuudesta lauantaina 6. kesäkuuta kello 12.50.

Tämänhetkisten tietojen mukaan onnettomuus tapahtui, kun Unioninkadulla pysäköitynä ollut turistibussi valui useita kymmeniä metrejä etelän suuntaan.

– Tyhjillään ollut ajoneuvo osui suojatietä ylittäneeseen iäkkääseen naiseen, joka loukkaantui onnettomuudessa.

Poliisi kertoo, että loukkaantunut nainen kuoli sairaalassa.

Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa.

– Alustavan käsityksen mukaan on mahdollista, että ajoneuvon käsijarrua ei ole kytketty asianmukaisesti, mutta teknisen vian mahdollisuutta ei voi tässä vaiheessa täysin sulkea pois.

Tapahtunutta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.