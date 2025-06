Yksi laiminlyönti mökillä on paha paloriski – miten käy vakuutuksen?

Nuohouksen laiminlyönti mökillä voi tulla vahingon sattuessa kalliiksi, kerrottiin Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina.

Mökin hormit pitäisi nuohota kolmen vuoden välein, talviasuttavassa vuoden välein.

– Jos sitä [hormia] käyttää paljon ja sitä ei nuohoa, niin sehän alkaa pikeämään, ja siitä syntyy nokipaloriski. Ja kun siitä syntyy nokipaloriski ja nokipalo syttyy, niin kyllähän se voi palaa koko mökki, korvausjohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina.

Korvaako vakuutus?

Määttäsen mukaan mökkipalojen korvaushakemukset liittyvät yleensä hormiin.

– Onko siinä ollut nokipalo ennen kuin se koko mökki on syttynyt vai onko se syttynyt siitä läpiviennistä, niin sitä on joskus vaikea selvittää jälkikäteen. Mutta kyllä huono hormin ylläpito on osasyynä todella monessa tulipalossa.

Korvaako vakuutus vahingot tällaisessa tapauksessa?

– Jos nuohous on jätetty välistä, että sitä ei ole toteutettu ohjeiden ja määräysten mukaan, niin kyllähän siitä korvauksia vähennetään, Määttänen sanoo.

Asianmukaisen nuohouksen todistamiseksi kannattaa ottaa talteen nuohoustodistus sekä valokuva nuohoojan antamasta kuitista.