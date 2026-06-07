Näyttelijä Petteri Summanen lähtee ryminällä mukaan politiikkaan.

Monista TV-sarjoista tuttu näyttelijä Petteri Summanen on tehnyt uuden aluevaltauksen.

Summanen valittiin lauantaina Liike Nyt -puoleen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Hän kertoo politiikan olleen läsnä hänen elämässään jo lapsuudesta asti. Viimeistään koronavuodet herättivät Summasessa halukkuuden lähteä mukaan vaikuttamaan.

– Tuli seurattua tarkemmin uutisia. Aloin huomata toistuvaa signaalia, että ei meillä asioita hyvin hoideta.

Hjallis otti yhteyttä

Näyttelijän mukaan muun muassa tapahtuma-alan tekijöiden arvostus tuntui loistavan poissaolollaan. Hän halusi tehdä asialle jotain.

Maaliskuussa Liike Nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimo otti Summaseen yhteyttä.

– Istuttiin alas ja keskusteltiin. Löytyi paljon sellaista kiinnostavaa ja kiehtovaa, joka toimi lopullisena sysäyksenä sille, että lähdin mukaan.

Summasen mukaan etenkin talous ja siellä tehdyt rakenteelliset virheet kaipaavat ”uutta ja näkyvää visiota”. Hän toteaa myös omaavansa hyvät taustat yhteistoimintaan, joka on politiikassa elintärkeää.

– Minulle todella tärkeää oli, että pääsi saman tien tiedonlähteelle. Mitä lähemmäs päätöksentekoa pääsee, sitä enemmän saa ensikädentietoa.