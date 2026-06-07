Alkuviikko tuo mukanaan lämpöä ja ukkosia. Juhannus näyttää epävakaiselta.
Sunnuntaina etelä- ja keskiosissa maata on aurinkoista, kun taas Pohjois-Suomessa kylmä säärintama tuo mukanaan voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja.
– Pohjoisessa voi tulla jopa paikallista tuulituhoa, kun kylmä rintama puskee helleilmaa vastaan, varoittaa meteorologi Markus Mäntykannas.
Alkuviikko näyttää poutaiselta ja helteiseltä etenkin Etelä-Suomessa.
– Maanantai taitaa olla ensi viikon päivästä poutaisin. Suurin osa maata on kuiva ja lämpötila voi kohota 25 asteeseen. Helleraja voi siis mennä rikki.
Loppuviikolla viilenee
Tiistaina Kaakkois-Suomeen saapuu seuraava sadealue – vettä voi tulla paikoin rankasti.
Lämmin ilma yrittää kuitenkin puskea Suomeen, joten helleraja voi ylittyä idässä ja pohjoisessa.
– Keskiviikko saattaa olla viimeinen päivä, kun helleraja ylittyy. Sen jälkeen viileämpää ja epävakaisempaa ilmaa on luvassa.
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Juhannusviikosta viitettä
Juhannusviikon sääennuste on edelleen epävarma, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan epävakaisuus jatkuu.
Jos aurinko paistaa, päästään kevyesti yli 20 asteen, mutta sadesään osuessa lämpötilat laskevat tuntuvasti.
– Jos hyvin käy, ei minun mielestäni ollenkaan hassumpi juhannussää, toteaa Markus Mäntykannas.