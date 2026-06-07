Alkuviikko tuo mukanaan lämpöä ja ukkosia. Juhannus näyttää epävakaiselta.

Sunnuntaina etelä- ja keskiosissa maata on aurinkoista, kun taas Pohjois-Suomessa kylmä säärintama tuo mukanaan voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja.

– Pohjoisessa voi tulla jopa paikallista tuulituhoa, kun kylmä rintama puskee helleilmaa vastaan, varoittaa meteorologi Markus Mäntykannas.

Alkuviikko näyttää poutaiselta ja helteiseltä etenkin Etelä-Suomessa.

– Maanantai taitaa olla ensi viikon päivästä poutaisin. Suurin osa maata on kuiva ja lämpötila voi kohota 25 asteeseen. Helleraja voi siis mennä rikki.

Loppuviikolla viilenee

Tiistaina Kaakkois-Suomeen saapuu seuraava sadealue – vettä voi tulla paikoin rankasti.

Lämmin ilma yrittää kuitenkin puskea Suomeen, joten helleraja voi ylittyä idässä ja pohjoisessa.



– Keskiviikko saattaa olla viimeinen päivä, kun helleraja ylittyy. Sen jälkeen viileämpää ja epävakaisempaa ilmaa on luvassa.

Juhannusviikosta viitettä

Juhannusviikon sääennuste on edelleen epävarma, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan epävakaisuus jatkuu.

Jos aurinko paistaa, päästään kevyesti yli 20 asteen, mutta sadesään osuessa lämpötilat laskevat tuntuvasti.

– Jos hyvin käy, ei minun mielestäni ollenkaan hassumpi juhannussää, toteaa Markus Mäntykannas.