Vegas Golden Knights menetti NHL:n kolmannessa finaalissa 4–0-johdon varhain sunnuntaiaamuna, mutta onnistui voittamaan toisessa jatkoerässä Shea Theodoren onnekkaalla osumalla. Vegasin kokenut päävalmentaja John Tortorella yritti kuvailla näkemäänsä erikoisen illan jälkeen.
Vegasin Mitch Marner teki toisessa erässä finaalihistorian nopeimman hattutempun kuudessa minuutissa ja kymmenessä sekunnissa. Päätöserässä Carolinan kolme kavennusmaalia syntyivät puolestaan nopeammin kuin koskaan aikaisemmin Stanley Cupin loppuotteluissa.
– Olen kokenut paljon pudotuspeliotteluita. Tällaista ottelua en ole kokenut, Tortorella sanoi TSN:n mukaan.
Carolina oli ennen iltaa voittanut kaikki kuusi jatkoeriin venynyttä pudotuspeliotteluaan. Putki katkesi kipeässä paikassa. Stanley Cupin finaalisarjan kolmannen ottelun voittanut joukkue vie pokaalin historian valossa 80 prosentin todennäköisyydellä.
– Me vain päästimme jalkamme kaasulta. Meidän on oltava terävämpiä kolmansissa erissä, mutta samalla pidin joukkueemme sietokyvystä.
2:13Shea Theodoren laukauksesta syntyi ratkaisu – Vegas vei dramaattisen finaalin toisessa jatkoerässä