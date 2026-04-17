Maastopalot ovat pitäneet pelastuslaitokset kiireisinä eri puolilla maata.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään perjantaina syttynyt useita maastopaloja risujen, roskien ja nuotion polton seurauksena.

Karviassa Satakunnassa kuuma tuhka-astia sytytti maastopalon alkuillasta. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle, mutta asukas itse sai palon sammutetuksi jo ennen pelastuksen saapumista.

Merikarvialla Satakunnassa paloi iltapäivällä hehtaarin verran sänkipeltoa ja metsäpohjaa. Palo oli saanut alkuunsa maanomistajan suorittamasta kulotuksesta. Pelastuslaitos esti palon leviämisen.

Maastoa on kärynnyt lisäksi muun muassa Turussa ja Liedossa Varsinais-Suomessa, Kouvolassa Kymenlaaksossa, Laukaassa Keski-Suomessa, Imatralla Etelä-Karjalassa ja Lieksassa Pohjois-Karjalassa.

Maastopalovaroitus on tällä hetkellä voimassa koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Maanantaina varoitualue laajenee ennusteen mukaan jo Rovaniemelle, Kemijärvelle ja Tornioon asti.

Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olot kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

