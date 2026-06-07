Sosiaaliturvaministerin sijaista ei kerrottu vielä Jyväskylän puoluekokouksessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina.

Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle.



Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku.

16:46 Varapuheenjohtajat valittiin puoluekokouksessa tänään. Katso lisää videolta.