Sosiaaliturvaministerin sijaista ei kerrottu vielä Jyväskylän puoluekokouksessa.
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina.
Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle.
Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku.
16:46Varapuheenjohtajat valittiin puoluekokouksessa tänään. Katso lisää videolta.