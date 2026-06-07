Keskustan puoluekokous päättyy tänään Tampereella hyvässä tunnelmassa. Puolue ei kuitenkaan uhoa pääministeripuolueen asemasta, kun siihen ei tosissaan uskota, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Muutamissa puoluekokouspuheissa keskustalaiset sovittelivat pääministerin salkkua puheenjohtaja Antti Kaikkosen käsiin. Totista uhoa puheissa ei kuitenkaan ollut.

Keskustalaiset eivät tosissaan usko, että puolue pystyisi taistelemaan ykköspuolueen paikasta ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Takamatka erityisesti Sdp:hen on gallupeissa suuri ja Suomen ehkä kovimman vaaliorganisaation omaavan kokoomuksenkin päihittäminen on vaikeata.

Maakuntien päävastustajan eli Perussuomalaisten voittaminen on kuitenkin keskustalle täyttä realismia.

Keskusta on saanut viime vuosina yli 3 000 uutta jäsentä ja puoluejohdon mukaan loikkareita kokoomuksesta ja Perussuomalaisista on ollut jonkin verran.

Itseluottamusta onnistuttiin näiden hyvien uutisten myötä keskustan puoluekokouksessa vahvistamaan, mutta hurmosta ei syntynyt.

Ilotulitteet vain ammattilaisille?

Sunnuntaina keskustan puoluekokous hyväksyi Keskustanuorten Nurmijärven osaston aloitteen, jonka mukaan ilotulitteet tulisi sallia vain ammattilaisten käytettäväksi.

– Ilotulitteiden käyttö aiheuttaa vuosittain merkittävää ympäristön roskaantumista. Rakettien ja patojen hylsyt sekä muovi- ja pahviosat leviävät kaduille, pelloille, metsiin ja vesistöihin. Suurinta osaa jätteestä ei kerätä pois, ja siivousvastuuta joutuvat kantamaan kunnat ja yksityiset maanomistajat. Kyse ei ole vain esteettisestä haitasta vaan ympäristöongelmasta, aloitteessa perusteltiin.