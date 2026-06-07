Naisten 200 metrin hallitseva olympiavoittaja Gabby Thomas takoi tulosta Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna Texasissa käydyssä yleisurheilukilpailussa. Voittotulos 21,70 on tämän kauden maailman kärkitulos.

Pariisin olympialaisista kultamitalit myös 4 x 100 ja 4 x 400 metrin viesteistä napanneen Thomasin aika oli nopeampi kuin 200 metrin olympiakultaan riittänyt ja samalla naisten tilastohistorian 20:nneksi nopein. Juoksijan oma ennätys on kymmenyksen nopeampi.

– Minun on sanottava, että olin hiukan yllättynyt ajasta, mutta olen harjoittelut kovaa ja minulla oli erinomainen leiri Afrikassa. Nyt olen takaisin radalla ja raatanut kovasti, joten olen iloinen, että se maksaa takaisin, Thomas sanoi maalissa kisajärjestäjän haastattelussa.

Thomasin maannainen Kayla White juoksi toiseksi kauden parhaallaan 22,07 ja Nigerian Favour Ofili kolmanneksi niin ikään kauden kärkiajallaan 22,15.

– Thomasin askeleessa ei ollut lainkaan nähtävissä, että se lähtisi supistumaan, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä hämmästeli selostamossa.

Olympialaiset tai MM-kisat eivät tällä kaudella Thomasia rasita.

– Saan valita haluamani kilpailut ja pitää hauskaa. Odotan innolla uutta päivää ja radalle pääsyä joka päivä.

– Nautin vapaasta vuodesta, kun ei ole olympialaisten tai MM-kisojen painetta, joten tällä kaudella pidän vain hauskaa.

Naisten moukarinheitossa olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Camryn Rogers jatkoi siitä, mihin Turussa aiemmin tällä viikolla jäi. Keskiviikkona kolmannen kerran tällä kaudella yli 80 metriä heittäneen Rogersin voittotulos oli tällä kertaa 79,36.

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