Kone oli Viron kohdalla, kun se kääntyi takaisin.

Norwegianin kone ehti jo lähteä kohti Espanjaa ja Málagaa, mutta miehistön jäsenen sairastuminen muutti suunnitelmat.

Puoli seitsemän aikaan sunnuntaiaamuna lähtenyt Norwegianin kone joutui kääntymään Viron kohdalla takaisin ja palaamaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

– Ensin kuulutettiin, onko koneessa lääkäriä. Sen jälkeen kapteeni kuulutti, että meidän oli käännyttävä takaisin Helsinkiin, koska miehistön jäsen oli sairastunut, koneessa ollut matkustaja kertoo MTV:lle.

Matkustajan mukaan kone ehti olla ilmassa alle tunnin ennen laskeutumista Helsinkiin. Sen jälkeen koneessa odotettiin ensin sairastuneen miehistön jäsenen poistumista ja kentällä puolestaan uuden miehistön saapumista.

– Harmittaa, että meni aurinkopäivä nyt tähän, vaikka syy on tietysti hyvin ymmärrettävä. Ja tärkeintä on, että sairastunut pääsi hoitoon.

Hyvitykseksi matkustajat saivat kahdeksan euron ruokakupongit.

Lento pääsi lopulta uudestaan liikkeelle hieman kello 10 jälkeen. Norwegianin mukaan lennolla on 169 matkustajaa.