Kylätalo kärsi mittavat vahingot tulipalossa Rääkkylässä.
Rääkkylässä Varpasalontiellä kylätalossa syttyi yöllä tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen kello 1.19 tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.
Talossa oli yksi henkilö, joka pääsi poistumaan rakennuksesta. Henkilövahinkoja ei syntynyt.
Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle tulipalo oli voimakas ja eteni sekä talon ulko- että sisätiloissa.
Palo saatiin hallintaan muutaman ensimmäisen tunnin aikana. Rakennus säästyi täydelliseltä palamiselta, mutta se kärsi mittavia palo- ja savuvahinkoja.
Palon syttymissyytä selvitetään. Tällä hetkellä siitä ei ole varmaa tietoa.