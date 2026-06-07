Nasima Razmyarin mukaan hänen lapsensa ymmärtävät jossain määrin, mitä äiti tekee työkseen.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar saapui juhlistamaan suomalaista muotia Finnish Fashion Awards -palkintogaalaan perjantaina 29. toukokuuta. Razmyarin gaalaillan asu oli suomalaisen Andiata-merkin käsialaa.

– Se on minulle tärkeä merkki. On aina helppo laittaa Andiatan vaatteita. Ja Lumoavan korut, korut tekevät myös ihmeitä, hän kertoi asustaan.

Razmyar valittiin viime viikolla pidetyssä puoluekokouksessa jatkamaan SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Suuri äänimäärä lämmittää hänen mieltään.

– Se antaa vankan tuen ja viestin siitä, että ihmisemme haluavat sellaisen puoluejohdon, joka ottaa rohkeasti kantaa asioihin ja on monipuolinen. Mutta ajattelen myös, että se tuo tosi paljon vastuuta.

Razmyarin alakouluikäiset lapset seurasivat SDP:n puoluekokousta, jossa heidän äitinsä valittiin jatkamaan ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kokouksen jälkeen lapset olivat ilmoittaneet koulussa, että "SDP voitti".

– Sanoin, että ei SDP ole vielä voittanut yhtään mitään, se oli vain puoluekokouksemme ja mamma tuli valituksi puolueen varapuheenjohtajaksi, Razmyar kertasi huvittuneena.