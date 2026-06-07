Nasima Razmyarin mukaan hänen lapsensa ymmärtävät jossain määrin, mitä äiti tekee työkseen.
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar saapui juhlistamaan suomalaista muotia Finnish Fashion Awards -palkintogaalaan perjantaina 29. toukokuuta. Razmyarin gaalaillan asu oli suomalaisen Andiata-merkin käsialaa.
– Se on minulle tärkeä merkki. On aina helppo laittaa Andiatan vaatteita. Ja Lumoavan korut, korut tekevät myös ihmeitä, hän kertoi asustaan.
Razmyar valittiin viime viikolla pidetyssä puoluekokouksessa jatkamaan SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Suuri äänimäärä lämmittää hänen mieltään.
– Se antaa vankan tuen ja viestin siitä, että ihmisemme haluavat sellaisen puoluejohdon, joka ottaa rohkeasti kantaa asioihin ja on monipuolinen. Mutta ajattelen myös, että se tuo tosi paljon vastuuta.
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Razmyarin alakouluikäiset lapset seurasivat SDP:n puoluekokousta, jossa heidän äitinsä valittiin jatkamaan ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kokouksen jälkeen lapset olivat ilmoittaneet koulussa, että "SDP voitti".
– Sanoin, että ei SDP ole vielä voittanut yhtään mitään, se oli vain puoluekokouksemme ja mamma tuli valituksi puolueen varapuheenjohtajaksi, Razmyar kertasi huvittuneena.