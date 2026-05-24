Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa vakavasti. Ensihoito kuitenkin tarkasti muutaman henkilön voinnin paikan päällä.

Poliisin mukaan Helsingin Kalasatamassa lauantaina illalla syttynyt rakennuspalo on saanut mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, mutta palon syttymissyyn tutkintaa jatketaan edelleen.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena, mutta nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä.

MTV / ANTTI JÄRVINEN

Poliisi kertoo saaneensa pelastuslaitoksen kanssa tiedon rakennuspalosta Kalasataman Leonkadulla lauantaina 23. toukokuuta noin kello 21. Hätäkeskukseen tulleen tiedon mukaan kerrostaloasunnon parveke oli tulessa.

Pelastuslaitos ja poliisi olivat nopeasti tapahtumapaikalla, jossa pelastuslaitos johti sammutustoimintaa ja poliisi eristi lähialueen liikenteeltä.

Pelastuslaitos evakuoi ylimpien kerrosten asukkaat, eikä kukaan loukkaantunut tulipalossa vakavasti. Ensihoito kuitenkin tarkasti muutaman henkilön voinnin paikan päällä.

Sammutustyöt jatkuivat useita tunteja, koska tulipalo pääsi nopeasti etenemään kerrostalon kattorakenteisiin. Rakennuksen ylimmät kerrokset kärsivät poliisin mukaan laajoista vesi- ja savuvahingoista.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.