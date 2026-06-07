Henkilöauton kuljettajan epäillään ajaneen tahallaan ihmisen päälle lauantaina iltapäivällä Kuopiossa.
Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi noin yhden aikaan skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä.
Silminnäkijähavaintojen perusteella poliisi epäilee tapon yritystä. Uhri vietiin sairaalaan.
Poliisi tavoitti pysähtyneen henkilöauton ja otti kiinni autossa olleen miehen sekä naisen. Poliisi kaipaa havaintoja siitä, kuka kuljetti autoa.
Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena.