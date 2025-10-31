Hugh Grantin vessakokemus vuosikymmeniä sitten oli harvinaisen ikävä.
Brittinäyttelijä Hugh Grant, 64, jakoi The Graham Norton Show -ohjelmassa erityisen nolon vessatarinan vuosikymmenten takaa juontaja Graham Nortonin pyynnöstä.
Grant muisteli aikaa, jolloin klassikkoelokuva Neljät häät ja yhdet hautajaiset oli juuri saanut ensi-iltansa. Elokuva julkaistiin vuonna 1994.
Näyttelijä oli ollut Ranskassa ja matkalla junalla eräille elokuvafestivaaleille. Matkan aikana monet ihmiset olivat Grantin mukaan tulleet kehumaan elokuvaa hyvin ystävälliseen sävyyn.
Taipaleen edetessä Grant havahtui äärimmäisen epämukavaan tunteeseen.
– Koin hirvittävää kipua perseessäni! Koitin kohteliaasti nyökkäillä kaikille ja kiitellä, mutta samalla perseeni on tosi kipeä.