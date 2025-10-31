Juuri nyt Avaa

– Koin hirvittävää kipua perseessäni! Koitin kohteliaasti nyökkäillä kaikille ja kiitellä, mutta samalla perseeni on tosi kipeä.

Näyttelijä oli ollut Ranskassa ja matkalla junalla eräille elokuvafestivaaleille. Matkan aikana monet ihmiset olivat Grantin mukaan tulleet kehumaan elokuvaa hyvin ystävälliseen sävyyn.

Grant muisteli aikaa, jolloin klassikkoelokuva Neljät häät ja yhdet hautajaiset oli juuri saanut ensi-iltansa. Elokuva julkaistiin vuonna 1994.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä .

Sitten Grant oli kertomansa mukaan keksinyt, että hänellä täytyy olla peräpukamia, ja asia olisi päästävä tarkistamaan pikimmiten. Näin ollen Grant suuntasi junan vessaan, jotta voisi toteuttaa suunnitelmansa.

Tehtävä osoittautuikin hyvin hankalaksi.

– Lopulta huomasin, että ainut keino oli seistä vessanpöntön kannen päällä, levittää persposkeni niin leveälle kuin vain pystyin ja katsoa taakse jalkojeni läpi, Grant selitti ohjelmassa asentoaan myös demonstroiden.

Kun Grant oli päässyt asentoon, jossa pystyi tarkastelemaan asiaa, homma meni hyvin ikävällä tavalla pieleen.

– Sain itseasiassa aika hyvän näkymän, ja siinä kohtaa myös tajusin, etten ollut saanut ovea lukkoon. Ja yksi näistä äärimmäisen ystävällisistä ranskalaisista, joka oli kehunut elokuvaani, tuli sisään ja jostain syystä näki minut siinä asennossa.