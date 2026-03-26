MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Lasse Kukkonen kommentoivat HIFK:n Petr Kodytekin ulosajoa.

Jääkiekon SM-liigan kohtalonottelu päättyi HIFK:n Petr Kodytekilla, kun kolmas erä KalPaa vastaan oli torstaina päässyt vasta käyntiin.

Tshekkiläinen hyökkääjätähti osui mailallaan KalPan Aleksi Klemettiä keskialueella haaroväliin. Videotarkistelun jälkeen tuomiona oli 5+20 minuutin pelirangaistus huitomisesta.

MTV Urheilun asiantuntijat Pekka Saravo ja Lasse Kukkonen näkivät molemmat Kodytekin teossa huolimattomuutta.

– Ei se ole tietenkään hänellä ajatuksenna, että lyönpä tuonne kiville mailalla. Se vain tulee jalkojen väliin, Saravo sanoi.

Kummatkin arvioivat teon kuitenkin ulosajon arvoiseksi.

– Sinä johdat playoff-peliä 1–0, kuusi sekuntia mennyt. Kiekko suurin piirtein 30 metriä omasta maalista. Tarvitseeko sinun tuossa vetää tuollaista vastataklausta, voisitko sinä pelata sen fiksummin? Se on täältä helppo sanoa, momentum vie, mutta hän antoi tuomareille ainakin mahdollisuuden viheltää vitosen. Sittenhän se sieltä tuli, ja hän omaan perinteiseen tyyliinsä käveli pudotuspeleissä katsomoon katselemaan pelejä, Kukkonen kommentoi Kodytekia sivaltaen.

KalPa käänsi seuranneella viiden minuutin ylivoimalla 0–1-tappioaseman 2–1-johdokseen. HIFK nousi varsinaisen peliajan viime minuuttien osumalla ilman maalivahtia 2–2-tasatilanteeseen.

Puolivälieräpaikka ratkeaa nyt ensimmäisen pudotuspelikierroksen viidennen ottelun jatkoerissä.