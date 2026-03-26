Petr Kodytek passitettiin ulos. KalPa nousi tappioasemasta johtoon, mutta lopulta edetään jatkoille.
KalPan ja HIFK:n välisen pudotuspelien kohtalonottelun kolmannessa erän alussa koettiin dramaattinen käänne.
HIFK:n tshekkiläinen hyökkääjätähti Petr Kodytek osui mailallaan KalPan Aleksi Klemettiä haaroväliin.
Seurasi videotarkistus, ja Kodytek sai 5+20 minuutin pelirangaistuksen huitomisesta.
Vierasjoukkue HIFK johti ottelua Oliver Larsenin avauserän maalilla 1–0. Kuopiolaiset nousivat Kodytekin huitomisesta seuranneella viiden minuutin ylivoimalla edelle.
Matsin tasoitti pelikiellosta tähän peliin vapautunut Patrick Curry. Rangaistuksen juuri umpeutuessa Filip Westerlund niittasi KalPan jo 2–1-johtoon.
HIFK nousi kuitenkin Petrus Palmun ilman maalivahtia tekemällä maalilla 2–2-tasalukemiin ajassa 58.21. Puolivälieräpaikka ratkeaa tämän viidennen ottelun jatkoerässä.
Juttua päivitetty varsinaisen peliajan päättymisen jälkeen kello 20.58.