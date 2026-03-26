Kiekko-Espoon Lukas Svejkovsky kuohutti porilaisia.
Kiekko-Espoon Lukas Svejkovsky taklasi SM-liigan puolivälieräpaikan ratkaisevan ottelun toisessa erässä Ässien Sakari Kostilaista tavalla, joka kuumensi tunteita.
19-vuotias Ässät-lupaus oli ehtinyt heittää kiekon jo tovi sitten pois lavastaan, kun Kiekko-Espoon yhdysvaltalaishyökkääjä kolautti töötin puun takaa.
Kostilainen jäi toviksi makaamaan tuskaisen oloisena jäähän. Jäähyä ei tullut.
Ässien nuorukainen kävi Svejkovskyn tempusta silmin nähden kuumana vaihtopenkillä ja huusikin, kun episodia näytettiin hallissa.
Myös porilaisyleisö esitti äänekkään näkemyksensä.
Kostilainen viimeisteli Ässien 5–2 voittamassa ottelussa porilaisten neljännen maalin. Ässät jatkaa puolivälieriin otteluvoitoin 3–2, Kiekko-Espoon kausi päättyi.
Juttua päivitetty lopputuloksella ottelun päättymisen jälkeen kello 20.54.