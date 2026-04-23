Tappara karkasi neljännen välierän avauserässä maisemaan ja tasoitti Ilves-sarjan.
Tappara paineli jääkiekon SM-liigan neljännessä välierässä nopeasti maisemaan.
Kirvesrinnat hallitsivat avauserää väkevästi ja löivät reilussa 17 minuutissa lukemiksi Joachim Blichfeldin, Kasper Simontaipaleen ja Aapeli Räsäsen maaleilla 3–0. Matsi päättyi lopulta 5–1 – päätöserässä osuivat Tapparalle Joni Tuulola ja tyhjiin iskenyt Oiva Keskinen sekä Ilvekselle Jens Lööke.
MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen kiinnitti huomiota ottelua paljolti ratkaisseen avausperiodin osumissa Ilves-pelaajien lapsuksiin.
Ensimmäisen maalinsa Tappara pääsi iskemään kahdella nollaa vastaan -hyökkäyksestä, kun Ilveksen Sebastian Soini yritti epäonnistuneesti huiskaista kiekkoa hanskalla ilmasta puolustussiniviivan tuntumassa.
Kukkonen nosti esille Ilves-hyökkääjä Erik Borgin toimet.
– Pieni, mielenkiintoinen yksityiskohta: tuolla näkyy Ilveksen pelaaja menemässä alta vaihtoon, kun omalla siniviivalla on hässäkkätilanne. Nämä ovat sellaisia pieniä asioita pudotuspeleissä, joita ei saisi missään nimessä sattua, asiantuntija sanoi.
2–0-maalinsa Tappara rakensi omalta alueelta käynnistyneestä laatuhyökkäyksestä. Ilveksen leiriin pystyi heittämään jälleen rapaa.
– Mahtavasti (Kristian) Tanus vie keskelle. Kiekko vie () takapaineessa: hänen olisi pitänyt merkata tuosta Simontaival pois, mutta hän lähtikin Tanuksen mukaan keskelle. Tanus tunnisti heti, että nyt tila aukesi sinne, mistä hän lähti. Hieno maali, Kukkonen ruoti.