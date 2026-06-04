Rakennuspalosta metsään levinnyttä paloa sammutetaan Forssassa Raitoontiellä, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos sai torstaina kello 11.09 hälytyksen rakennuspalosta Forssan Raitoontielle.
Ensimmäisen pelastusyksikön saapuessa paikalle asuinrakennus ja pihapiirin rakennukset olivat täyden palamisen vaiheessa. Palo levisi voimakkaana myös läheiseen metsään kuivan maaston ja tuulen vuoksi, pelastuslaitos kertoo.
Maastoa on pelastuslaitoksen arvion mukaan palanut noin kolme hehtaaria. Paloalue on saatu rajattua, mutta sammutustöiden arvioidaan jatkuvan pitkälle iltaan.
Paikalla on noin 30 pelastuslaitoksen yksikköä Kanta-Hämeestä, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.
Onnettomuudessa ei ole sattunut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista alueella.