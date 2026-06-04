Valtteri Bottaksen mukaan puheet hänen potku-uhastaan Cadillacin F1-tiimistä ovat täysin tuulesta temmattuja.

Bottaksen ja hänen tallikaverinsa Sergio Perezin välille muodostui selvä ero Kanadan GP:n aika-ajoissa meksikolaisen hyväksi.

Kisojen välisenä aikana puheet Bottasta uhkaavista potkuista lähtivät vyörymään sosiaalisessa mediassa ja uutissivustoilla.

Monacon kisaviikonloppuun saapunut Bottas otti asiaan kantaa torstaina.

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun kohtaan tällaisia huhuja. Se on vähän sääli, että joku keksii täyttä hevonpaskaa, mutta se on normaalia tässä lajissa, Bottas tuhahti F1.comin mukaan.

Saman huhumyllyn keskellä Bottas eli lähes koko Mercedeksellä viettämänsä viisivuotisen jakson. Tulokastalli Cadillacilla on Bottaksen mukaan täysi luotto häneen.

– Tiedän tilanteeni, tiimi tietää tilanteeni, ja he tukevat minua sataprosenttisesti, joten asia on sen takia ihan okei minun kannaltani.

Bottakselta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, mistä hän uskoo puheiden lähteneen liikkeelle.

– Otsikoita. Klikkejä. Se on minun teoriani, Bottas kommentoi.

– Olin itse asiassa aamukahvilla, kun luin ensimmäisen huhun, ja vähän nauroin sille. Joskus ihmiset haluavat vain keksiä huhuja kirjoittaakseen jotain. Olen oppinut tämän puolen eikä se oikeastaan vaikuta minuun enää.