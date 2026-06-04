Suomi vaatii yhdessä kymmenen muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan.
Suomi on mukana asiaa koskevassa yhdentoista maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille.
Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille.
Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tshekki.