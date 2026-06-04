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Kommentti: Menkää katsomaan Eppu Normaalia vielä kun voitte – salakeikalla yllättänyt bändi on hurjassa iskussa KOMMENTTI Die Seis Mescalinos, tutummalta nimeltään Eppu Normaali, Helsingin Tavastia-klubin lavalla 3. kesäkuuta. Julkaistu 50 minuuttia sitten KOMMENTTI: Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Näin parhaan keikan vuosikausiin ja sen soitti saksalais-meksikolainen Die Seis Mescalinos, jota meilläpäin kutsutaan Eppu Normaaliksi, hehkuttaa MTV Uutisten Visa Högmander. Saksalais-meksikolainen esiintyjä ei kovin usein – jos koskaan – myy Helsingin Tavastia-klubia täyteen kesäkuisena keskiviikkoiltana, mutta Die Seis Mescalinos teki niin. Asia selittyy toki sillä, että tuo "saksalais-meksikolainen yhtye" oli salakeikan soittanut, yleisölle esiintymisen osalta toimintansa tänä kesänä lopettava supisuomalainen suomirock-mammutti nimeltä Eppu Normaali. Lue myös: Martti Syrjä paljastaa Eppu Normaalin pitkän uran salaisuuden: "Hullua" Kun Die Seis Mescalinosin keikka Tavastialla keväällä julkistettiin, veitsenterävää päättelykykyä ja Googlea käyttäen pystyi selvittämään Eppu Normaalin tehneen ennenkin salakeikkoja vastaavankaltaisella peitenimellä. Muutenkin palaset loksahtelivat nopeasti paikalleen: keikkailun lopettamisesta syksyllä kertoneen yhtyeen viimeiset kesäkeikat alkavat sopivasti Helsingissä Töölön jalkapallostadionilla kahdella loppuunmyydyllä keikalla, jatkuvat festivaaleilla pitkin poikin Suomea ja huipentuvat elokuun ensimmäisellä viikolla Tampereen Ratinan stadionilla kolmeen loppuunmyytyyn iltaan. Ilta Tavastialla oli siis selkeä kenraaliharjoitus ja lämmittelyveto, mutta millainen ilta oli? Hurja. 15:40

Katso video: Eppu Normaalin laulaja Martti Syrjä harvinaisessa haastattelussa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Eppu Normaali oli itselle lapsuudessa tärkeä, mutta vuosien saatossa radiokanavilla ja joka puolella puhkisoitetut hitit ovat lähinnä etäännyttäneet yhtyeestä.

Eivätkä itselle muutenkaan ikinä joutsenlaulut, baarikärpäset, autiotalot ja muut suomirock-bängerit ole olleet mitenkään tärkeitä. Kaikkea muuta.

Lapsena c-kasettina ostettu Imperiumin vastaisku (1988) oli tärkeä. Myöhemmin valkeni Kahdeksannen ihmeen (1985) upeus. Nuo kaksi albumia ovat itselle se, mikä Eppu Normaalissa on ollut parasta. Muuten yhtyeen tekemisten seuraaminen on ollut hyvin suurpiirteistä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Olen ollut ennen eilistä Eppu Normaalin keikalla yhden kerran. Se tapahtui 2000-luvun alkuvuosina joko Turun Ruissalossa Ruisrockissa tai Vantaan Korsossa Ankkarockissa, kentän toiselta laidalta sivukorvalla kuunnellen samalla kavereiden kanssa jutellen.

1:58 Katso video: Eppu Normaali lopettaa – täällä yhtye nähdään viimeisen kerran.

Siispä se, mitä seuraavaksi sanon, on minulta melko paljon sanottu.

Hyvät ihmiset! Jos teillä on vielä mahdollisuus mennä katsomaan Eppu Normaalia keikalle, älkää missään nimessä jättäkö tilaisuutta käyttämättä. Tämän kesän jälkeen niitä tilaisuuksia ei enää tule.

Tasan 50 vuotta sitten Ylöjärvellä perustettu yhtye lopettaa esiintymiset, mutta se tekee sen todella kovassa vireessä.

Lue lisää: Tuleva vuosi tuo mukanaan haikeuden Martti ja Pantse Syrjälle

Eppu Normaali soitti Tavastialla parhaan keikan, mitä olen moneen vuoteen nähnyt.

Keikan alkuvaiheissa yhtye soitti ei niitä kaikkein ilmeisimpiä kappaleita mittavasta katalogistaan ja laulaja Martti Syrjän välispiikit venyivät paikoin tarpeettoman pitkiksi, mutta kun pianisti Iiro Rantalalla vahvistettu kokoonpano soitti, se oli jotain vastustamatonta.

Syrjä lauloi upeasti. Kun bändin yhteissoitto toimii saumattomasti jokaisella osa-alueella, se on ihanaa. Eppu Normaali kuulosti paikoin täydelliseltä.

7:17 Katso video: Eppu Normaalin epänormaali viimeinen vuosi.

Koko bändi tuntui nauttivan soittamisesta ja laulamisesta täysin palkein, ja tuo vilpitön ilo ja into välittyi ja tarttui yleisöön. Ja vaikka muutamaan otteeseen Syrjä yleisöä laulattikin, sitä ei tapahtunut liikaa.

Usein nimittäin keikalla kuin keikalla bändi keskittyy enemmän yleisön laulattamiseen kuin musiikin esittämiseen.

Vaikka Eppu Normaalilla riittäisi yhteislauluun sopivia kappaleita enemmän kuin riittämiin, tuota täysin turhaa väkisinlaulattamista ei tapahtunut.

Vaikka Vihreän joen rannalla (kauan sitten), Pimeyden tango ja Näin kulutan aikaa eli ne omat suurimmat suosikit yhtyeen tuotannosta jäivät Tavastialla kuulematta, se ei haitannut tippaakaan.

Eppu Normaalilla on nimittäin mistä keikkojen settilistoja valita. Tien päällä taas, Kun olet poissa ja illan päättänyt upea Kaikki häipyy, on vain nyt saivat liki sanattomaksi.

Ja ne koko kansan ”bängerit”. Vuonna ’85, Kitara, taivas ja tähdet, Suomi-ilmiö, Urheiluhullu ja Njet njet rullasivat 50 vuotta kasassa olleen yhtyeen kokemuksella olematta silti tippaakaan puisevia läpijuoksuja.

Päinvastoin. Keikalla niistä kuluneiltakin joskus tuntuneista koko kansan jättihiteistä löytyi hienoja nyansseja. Tavastialla huomasi, miten hienosti nuo jättihititkin on sovitettu.

Ja kahden parivaljakon yhteistyö luo pohjan koko asialle nimeltä Eppu Normaali. Kitaristikaksikko Mikko "Pantse" Syrjän ja Juha Torvisen soitto on hienosti toinen toista tukevaa ja täydentävää, rumpali Aku Syrjän ja basisti Sami Ruusukallion luoma pohja taas on koko yhtyeen soinnin peruskivi. Ruusukallion taustalaulu on myös olennainen osa Eppu Normaalia.

Kaiken tuon kruunaa Martti Syrjän laulu. Syrjä lauloi todella hyvin ja oli välispiikeissään tutun humoristinen ja hyväntuulinen.

Eppu Normaali on viimeisillä esiintyvän yhtyeen metreillään kovassa iskussa. Jos mahdollista, ei kannata jättää näkemättä.

Visa Högmander MTV Uutiset Visa Högmander työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana. Hän tekee uutisia laajalti kotimaan aiheista, isoimpina kiinnostuksen kohteinaan ovat musiikkiin, elokuviin ja muihin kulttuuriaiheisiin liittyvät uutiset.

Salakeikka Tavastialla: Eppu Normaali hurjassa iskussa | MTV Uutiset