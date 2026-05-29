Mieskaksikkoa syytetään törkeistä ryöstöistä ja raiskausten yrityksistä Ruotsissa.
Ruotsin Huskvarnassa syytetään kahta 21-vuotiasta miestä vanhusten ryöstämisestä ja raiskaamisten yrityksistä.
Miesten epäillään murtautuneen neljän iäkkään naisen kotiin, ryöstäneen heidät ja yrittäneen raiskata. Teot tapahtuivat joulu- ja tammikuussa.
Asiasta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradio SVT.
Ruotsin poliisi tutkii tapauksessa yhteensä kahta törkeää ryöstöä, kahta törkeää ryöstön yritystä ja neljää törkeää raiskauksen yritystä.
Tammikuussa poliisi otti kiinni neljä henkilöä tapaukseen liittyen. Yksi otettiin kiinni Saksassa.
Kiinniotetuista yksi on ollut vangittuna tammikuusta lähtien, ja Saksasta tavoitettu epäilty on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Kaksi muuta kiinniotettua on vapautettu eikä epäillä enää rikoksesta.
Ruotsin poliisi kertoo SVT:lle, että poliisi työskenteli kellonympäri tunnistaakseen, paikantaakseen ja kiinniottaakseen epäillyt henkilöt.
– Tutkinnassa on selvinnyt tapausten punainen lanka: teot ovat olleet järjestelmällisiä ja suunniteltuja, ja syytetyt ovat vähitellen kehittäneet toimintatapojaan, sanoo vanhempi syyttäjä Jessica Andersson SVT:lle.