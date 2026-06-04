Love Island UK -sarjasta tutut Molly-Mae Hague ja Tommy Fury saivat toisen lapsen.
Love Island UK -sarjan viidennellä kaudella vuonna 2019 tavanneet Molly-Mae Hague ja Tommy Fury ovat saaneet perheenlisäystä.
Hague julkaisi mustavalkoisen perheotoksen sairaalasta.
– Ja sitten heitä oli neljä, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Parin esikoinen syntyi 23. tammikuuta 2023 ja he julkistivat lapsensa nimen myöhemmin samassa kuussa. Suloinen tytär sai nimekseen Bambi.
Pariskunta erosi yhdeksäksi kuukaudeksi Bambin syntymän jälkeen, mutta palasi pian yhteen.
Molly-Mae Hague ja Tommy Fury ovat pitäneet yhtä vuodesta 2019 lähtien./All Over Press
Molly-Mae Hague työskentelee nykyään PrettyLittleThing-muotimerkin luovana johtajana. Haguen puoliso Tommy Fury on ammattilaisnyrkkeilijä velipuoli.