Poliisi sai sarjanäpistelijän kiinni Vaasassa.
Pohjanmaan poliisilaitos kertooo ottaneensa kiinni vaasalaisen miehen epäiltynä useista omaisuusrikoksista perjantaina 15. toukokuuta.
Pohjanmaan käräjäoikeus päätti poliisin esityksestä vangita miehen todennäköisin syin epäiltynä tiistaina 19.5.2026.
Miehen epäillään syyllistyneen lukuisiin omaisuusrikoksiin Vaasassa.
Edellisen kolmen kuukauden aikana miehellä on ollut 43 avointa rikosasiaa. Vuoden aikana miehen epäillään tehneen yhteensä 92 omaisuusrikosta.
Poliisi esitti vangitsemista
Poliisi esitti miehen todennäköisin syin epäiltynä vangittavaksi, koska hänelle oli muodostunut toistuvaa rikoskäyttäytymistä.
– Päätös tehtiin rikoskierteen katkaisemiseksi ja uusien rikosten estämiseksi, tiedotteessa kerrotaan
Poliisi arvioi, että epäiltyjen tekojen perusteella, teot ovat olleet toistuvia ja suunnitelmallisia.
– Miehen toiminta on osoittanut piittaamattomuutta toisen omaisuuteen. Tilanteen kokonaisuutta ei voida pitää enää vähäisenä, tiedotteessa kerrotaan.