Norjan kruununprinsessa Mette-Marit saapui perheensä saattelemana sairaalaan torstaina iltapäivällä.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit, 52, on tällä hetkellä sairaalassa, kertovat Aftonbladet ja norjalainen media VG.

VG:n mukaan Mette-Marit saapui perheensä saattamana Oslon Rikshospitalet-sairaalaan torstaina iltapäivällä.

Mette-Marit ja hänen tyttärensä prinsessa Ingrid Alexandra nähtiin iltapäivällä ajamassa pois asuinpaikastaan Skaugumista, ja myöhemmin kerrottiin, että kruununprinsessa oli saapunut sairaalaan puolisonsa kruununprinssi Haakonin kanssa.

Lehden mukaan kuninkaallisten auto kääntyi ensiapupoliklinikan pihaan.