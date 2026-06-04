Norjan kruununprinsessa Mette-Marit saapui perheensä saattelemana sairaalaan torstaina iltapäivällä.
Norjan kruununprinsessa Mette-Marit, 52, on tällä hetkellä sairaalassa, kertovat Aftonbladet ja norjalainen media VG.
VG:n mukaan Mette-Marit saapui perheensä saattamana Oslon Rikshospitalet-sairaalaan torstaina iltapäivällä.
Mette-Marit ja hänen tyttärensä prinsessa Ingrid Alexandra nähtiin iltapäivällä ajamassa pois asuinpaikastaan Skaugumista, ja myöhemmin kerrottiin, että kruununprinsessa oli saapunut sairaalaan puolisonsa kruununprinssi Haakonin kanssa.
Lue myös: Norjan prinsessa Ingrid Alexandra matkustaa kotiin – syynä Mette-Maritin heikentynyt terveydentila
Lehden mukaan kuninkaallisten auto kääntyi ensiapupoliklinikan pihaan.