Kaupan alan mukaan energiajuomien ikärajojen tulisi perustua lakiin. Etujärjestö pitää kuitenkin myyntikieltoa ongelmallisena, koska energiajuomat lasketaan elintarvikkeeksi.

Suomalainen kaupan ala on valmis rajoittamaan energiajuomien myyntiä alaikäisille, mikäli asia kirjataan lakiin.

Aihe nousi torstaina keskusteluun, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tutkimuksen, jossa todetaan yli 40 prosentin nuorista juovan energiajuomia vähintään kerran viikossa.

K-ryhmästä sanotaan MTV Uutisille, että kauppaketju on jo pitkään kannattanut yhtenäistä ikärajaa energiajuomien myynnille.

– Yhtenäistä linjausta energiajuomien myymisestä alaikäisille ei ole olemassa, sanoo osto- ja myyntijohtaja Tuuli Luoma.

Yrittäjinä toimivat K-kauppiaat päättävät mahdollisista myyntirajoituksista itse. Useat kaupat ovat myös ottaneet myyntirajoitukset käyttöön.

Päivittäistavarakauppa: Energiajuomat määritelty elintarvikkeeksi

Alan etujärjestöstä Päivittäitavarakauppa ry:stä (PTY) kerrotaan MTV Uutisille, että nuorten runsas energiajuomien käyttö on tunnistettu ilmiönä, joka myös otetaan vakavasti.

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoo, että samaan aikaan on syytä varmistaa, että asiaan puututaan oikeilla keinoilla.

– Pitää miettiä sitä ja varmistaa, että ne valitut keinot ovat aidosti sellaisia, jotka vaikuttavat ja ovat oikeasuhtaisia. Pelkkä uusi lainsäädäntö ei välttämättä yksin ratkaise tätä ongelmaa, hän sanoo.

Loikkasen mukaan on syytä miettiä, miten kielto vaikuttaisi yleisesti juomien ja elintarvikkeiden myyntiin Suomessa.

– Energiajuomathan on määritelty tällä hetkellä elintarvikkeeksi, ja elintarvikkeissa on tietty lainsäädäntö ja vaatimukset ihan EU‑tasolta lähtien, hän sanoo.

Myös kokoomuksesta kannatusta myyntikiellolle

Mikäli energiajuomien myyntiä rajoitettaisiin lainsäädännöllä, olisi se ainakin selkeä viesti kaupoille.

– Silloin se kohtelee kaikkia samanarvoisesti, niin siinä mielessä lainsäädäntö ainakin selventäisi tilannetta. Onko se paras keino, niin se on sitten eri asia, Loikkanen sanoo.

Myös K-ryhmästä todetaan, että kaupoilla on valmius valvoa ikärajoja, jos tästä säädetään laissa.

– En usko, että sillä olisi isoja vaikutuksia kaupan toimintaan, koska meillä on tällä hetkelläkin olemassa ikärajavalvottuja tuoteryhmiä, joita kaupassa myydään, Tuuli Luoma sanoo.

Eduskuntapuolueista myös kokoomuksessa on herätty asiaan. Tulevan viikonlopun puoluekokouksessa on listalla aloite, jossa ehdotetaan energiajuomien myynnin kieltämistä lapsille ja nuorille.