Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kolmen aikaan iltapäivällä torstaina.
Lahdessa Alhonkadulla syttyi torstaina tulipalo autoliike Mega-Auton katolla.
Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta puoli kolmen aikaan iltapäivällä.
Paikalta lähetettyjen kuvien perusteella palosta levisi sankkaa mustaa savua.
Rakennuksen katto oli MTV Uutisten saamien kuvien perusteella ilmiliekeissä.MTV Uutiset
STT:n tavoittaman pelastuslaitoksen mukaan tulipalo oli lähtenyt kattotöistä.
Palosta ei ole tullut henkilövahinkoja.