S-ryhmän kaupoissa myytyjä lasten lautasia poistetaan myynnistä.
Ruokavirasto tiedottaa lasten lautasten takaisinvedosta. SOK poistaa myynnistä Nuby Monkey -merkkisiä lasten silikonisia lautasia, koska ne eivät täytä elintarvikekontaktimateriaalille asetettuja vaatimuksia.
Viranomaisvalvonnassa on havaittu oranssin ja vihreän värisistä lasten lautasista on irtoavan sallittua enemmän orgaanisia haihtuvia yhdisteitä.
Nämä lasten lautaset vedetään myynnistä.SOK
Lautasten EAN-koodi on 5414959074121. Tuotetta on myyty S-ryhmän Prisma-myymälöissä sekä verkkokaupoissa s-kaupat.fi. ja prisma.fi 1.1.2025 – 22.5.2026 välisenä aikana.
– Pyydämme lopettamaan tuotteen käytön välittömästi ja palauttamaan tuotteen ostopaikkaan. Ostos hyvitetään, S-ryhmästä kerrotaan tiedotteessa.