Alle kouluikäinen lapsi kuoli keskiviikkoiltana Turun Varissuolla, kun bussi törmäsi häneen suojatiellä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esittää surunvalittelunsa Turussa onnettomuudessa kuolleen lapsen perheelle ja omaisille.
– Sydäntä särkevä uutinen heti lasten kesälomien alkuun. Pahin painajainen jokaiselle vanhemmalle. Syvimmät surunvalitteluni perheelle ja omaisille sekä kouluyhteisölle, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Onnettomuus tapahtui Turun Varissuolla Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä.
Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyntutkinnan lisäksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Teosta epäillään linja-auton kuljettajaa.
Onnettomuusbussia liikennöi bussiyhtiö Nobina. Yhtiön toimitusjohtaja Topi Simola kertoi MTV Uutisille torstaina, että kuljettaja ei huomannut suojatiellä pyörällä liikkunutta pientä lasta.