Vedonlyöjät uskovat Suomen voittoon tällä hetkellä 44 prosentin todennäköisyydellä.

Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen perjantainen Euroviisujen finaaliharjoitus median edessä onnistui täydellisesti.

Lampeniuksen puhdas liveviulu ja Parkkosen vahva ääni täyttivät areenan. Vastaukseksi esitykseensä he saivat mediasta koostuneelta yleisöltä suuret taputukset.

Nyt numeron lopussa Lampeniuksen asun laahus saatiin hulmuamaan enemmän kuin aiemmin. Samaan aikaan Parkkonen onnistui pitkässä ja korkeassa äänessään täydellisesti.

Finaalin alussa olevassa lippuparaatissa Lampenius ja Parkkonen astelevat lavalle Suomen pelipaidat eli Leijona-paidat yllään. Median edessä olleessa harjoituksessa oli ehdoton kuvauskielto.

Suomi on Euroviisujen ennakkosuosikki. Vedonlyöntilastoissa kaksikolle povataan voittoa 44 prosentin todennäköisyydellä. Prosentit nousivat torstaisen toisen somefinaalin jälkeen, kun kaikki kilpailun live-esitykset oli nähty.

Lampenius ja Parkkonen kilpailevat viisufinaalissa numerolla 17. Samalla esiintymispaikalla Lordi toi voiton Suomeen tasan 20 vuotta sitten.

