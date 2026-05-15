Vuoden 2026 Euroviisujen finaali järjestetään lauantaina 16.5. ja Suomi on mukana voittotaistelussa. Monissa kotitalouksissa mietitään nyt, mitä ruokaa ja juomaa sitä oiken valitsisi evääksi kisakatsomoon.
Jos drinkit ovat sinun juttusi, kannattaa testata nämä viime vuosien viisujuomahitit!
Mikä olisi Erika Vikmanin Ich komme -viisubiisiä parhaiten kuvaava juoma? No mikäpä muukaan kuin makea ja näyttävä Porn Star Martini!
Vikman nimesi tämän modernin klassikon viisujuomakseen, kun MTV Uutiset tiedusteli asiaa UMK 2025 -kilpailun aikoihin.
– Se on todella hyvä juoma ja kaiken lisäksi vielä Ich Komme -musavideon värinen, viisutähti pohti.
2026: Ois viisaampi tehdä Liekinheitin-drinkki
Vuonna 2026 teimme jo perinteeksi muodostuneen viisudrinkin, joka valmistui tällä kertaa tietysti Liekinheitin-teemalla. Kysyimme vinkit ja tärpit viisudrinkkin suoraan Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta.
Liekinheitin-drinkki on käytännössä klassinen Moscow Mule eli Moskovan muuli -cocktail. Versio tästä juomasta oli tarjolla myös Uuden Musiikin Kilpailussa 2026.
Tämä juomaelämys viimeistellään kuitenkin "tulisella yllätyksellä".
