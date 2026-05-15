Suomi avasi Sveitsin MM-kisoissa maalihanansa Saksaa vastaan ensimmäisellä ylivoimalla. Välittömästi vaaraa tuottanut ensimmäinen ylivoimaviisikko loi muutamankin paikan ennen kuin Anton Lundell iski Suomelle avausmaalin.
Ylivoimakoostumus Ville Heinola, Teuvo Teräväinen, Jesse Puljujärvi, Aleksander Barkov ja Lundell loivat paikkoja ja lopulta Teräväinen tarjosi näyttävän syötön Lundellille neliön keskeltä, joka latasi kiekon ohi Philipp Grubauerin.
Osumaan loistavan maskin tarjosi Grubauerin näkyvyyden peittänyt Puljujärvi.
Tunnustelevan alun jälkeen Suomi otti avauserässä ottelun hallintaa itselleen, joskin Saksakin sai paikkansa omalla ylivoimallaan Sakari Mannisen istuessa jäähyaitiossa.