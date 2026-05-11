Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat Euroviisujen toisessa semifinaalissa tiistaina 12. toukokuuta.

Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen onnistuivat erinomaisesti harjoituksissaan kansainvälisen median edessä Wienin Euroviisuissa. MTV Uutiset seurasi harjoituksia paikan päällä.

Suomen ylivoimainen ennakkosuosikin paikka ei jäänyt epäselväksi. Ennen kaksikon harjoituksen alkua yleisö taputti innokkaasti ja paikalla kuului muutamia kannustavia huutoja.

Esitys on pitkälti Uuden Musiikin Kilpailusta tuttu, mutta kuvakulmia ja koreografiaa on selkeästi hiottu. Parkkonen ja Lampenius pysyvät toisistaan erossa esityksen loppupuolelle asti, joka tuo esiin esitykseen kuuluvan jännitteen. Nyt esitys toimii entistä paremmin televisiosta katsottuna, sillä sen dramatiikka välittyy.

Esityksessä kuullaan Lampeniuksen viulunsoittoa livenä. Viulu soi puhtaana ja vahvana esityksen ajan.

Soittamisen salliminen on historiallinen päätös Euroopan yleisradioyhtiö Ebulta, joka on tarkka siitä, että soittimet tulevat nauhalta.

Esityksen lopulla Lampenius ja Parkkonen kohtaavat toisensa tuolimeren edessä. Parkkonen onnistui erinomaisesti viimeisessä pitkässä ja korkeassa äänessään.

Paikalla ollut mediasta koostunut yleisö antoi esityksen lopuksi raikuvat aplodit.