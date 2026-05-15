Pete Parkkoselle sattui kuumottava tilanne vain hetki ennen viisulavalle nousemista | MTV Uutiset

Tekniikka temppuili juuri ennen kuin Linda ja Pete astuivat euroviisulavalle: "Olin, että apua" 17:08 Katso koko haastattelu: Euroviisukaksikko Parkkonen ja Lampenius avoimena finaalin kynnyksellä Julkaistu 15.05.2026 15:04 Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Pete Parkkosen korvamonitorissa ilmeni ongelma vain hetki ennen euroviisulavalle nousemista. Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astelivat suomalaismedian eteen Itävallan Wienissä torstaina 14. toukokuuta. Kaksikko kertoi medialle, että Parkkosella ilmeni ongelma korvamonitorinsa kanssa vain hetki ennen kuin heidän oli määrä astua lavalle Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina. Parkkosen mukaan kyseessä oli "aika normaali tilanne". – Tässä kun miljardi asiaa tapahtuu, niin kyllä jossain vaiheessa tulee käännöksiä. Kuului vain toisesta korvakuulokkeesta, Parkkonen kertoi. Parkkosen mukaan teknikot ja muu viisuhenkilökunta saivat ratkaistua tilanteen hyvin nopeasti. Laulaja olisi kertomansa mukaan pärjännyt myös vain yhdellä korvamonitorilla, mikäli tilanne olisi niin vaatinut. Lampenius ja Parkkonen esiintyivät Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press Lue myös:

Hän suhtautui tilanteeseen rennosti.

– Kuulin ensimmäisissä treeneissä faktan, että Euroviisuissa ei ole ikinä ollut mikrofoni toimimatta. Se on aika hyvä prosentti, hän sanoi.

Lampenius sen sijaan seurasi tilannetta vierestä hieman huolestuneena.

– Olin, että apua, mitä nyt tapahtuu. Tiesimme, että heti tämän jälkeen on meidän vuoro mennä sisään, siellähän lauloi jo se italialainen. Olin, että o-ou, ja sinä sanoit, että ei kuulu, ei kuulu, Lampenius kertasi.

– He yrittivät uudestaan ja uudestaan, ja sitten nainen, joka on boss – hän on niin makea – sanoi, että "Olemme valmistautuneet kaikkeen tällaiseen, tiedämme, että näin voi käydä". He ottivat lähettimen pois ja vaihtoivat uuteen, hän jatkoi.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!