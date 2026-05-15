Pete Parkkosen korvamonitorissa ilmeni ongelma vain hetki ennen euroviisulavalle nousemista.
Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astelivat suomalaismedian eteen Itävallan Wienissä torstaina 14. toukokuuta.
Kaksikko kertoi medialle, että Parkkosella ilmeni ongelma korvamonitorinsa kanssa vain hetki ennen kuin heidän oli määrä astua lavalle Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina.
Parkkosen mukaan kyseessä oli "aika normaali tilanne".
– Tässä kun miljardi asiaa tapahtuu, niin kyllä jossain vaiheessa tulee käännöksiä. Kuului vain toisesta korvakuulokkeesta, Parkkonen kertoi.
Parkkosen mukaan teknikot ja muu viisuhenkilökunta saivat ratkaistua tilanteen hyvin nopeasti. Laulaja olisi kertomansa mukaan pärjännyt myös vain yhdellä korvamonitorilla, mikäli tilanne olisi niin vaatinut.
Lampenius ja Parkkonen esiintyivät Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press