MTV:n maksuttomat kanavat eivät näy Elisan palveluissa toistaiseksi.
MTV Uutiset uutisoi aiemmin, että MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät näy 13.5. alkaen Elisan kaapeliverkossa tai Elisa Viihde -palvelussa. Syynä on MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päättyminen. Neuvottelut sopimuksen uusimisesta jatkuvat.
Tilanne koskee satojatuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-tv:n tai Elisa Viihteen asiakkaita. Erityistä huolta on tullut siitä, miten voi katsoa jääkiekon miesten MM-kisoja, jotka alkavat tänään perjantaina Leijonien osalta Saksa-ottelulla kello 17.20.
Lue myös: Leijonat: Tässä kokoonpano MM-avaukseen
Näin sisältöjä voi katsoa edelleenkin
MTV:n sisältöjä voi kuitenkin edelleen katsoa näin:
- MTV Katsomossa (mtv.fi)
- Antenni-tv:n kautta
- Muiden operaattoreiden kuin Elisan palveluissa
MTV Katsomossa voit katsoa maksutta esimerkiksi uutis- ja ajankohtaislähetyksiä sekä osaa ohjelmista ja sarjoista.