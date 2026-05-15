Uudellamaalla annettu vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta säikäytti monia perheitä perjantaiaamuna.
Drooniuhan keskellä monessa lapsiperheessä takuulla pohdittiin, kuinka tilanteesta kannattaa puhua lapsille.
– Lapselle pitää puhua asiasta niin kuin asia on, värittämättä, Supernannyna tunnettu psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala neuvoi MTV Uutiset Livessä.
Penttalan mukaan vanhemman kannattaa kertoa, mitä on tapahtunut, ja nojata viranomaisten antamiin toimintaohjeisiin.
Vanhempi voi sanoa lapselle, ettei vielä tiedä kaikkea, mutta tilannetta seurataan ja toimitaan ohjeiden mukaan.
Älä keksi "valkoisia valheita"
Penttala ei lähtisi vähättelemään tietoja sodasta tai uhkatilanteista, koska vanhempi ei voi tietää, mitä lapsi on voinut kuulla kavereilta tai lukea puhelimellaan.
– En lähtisi tekemään valkoisia valheita, koska me emme pysty hallitsemaan lapsen tiedonsaantia kodin ulkopuolella, Penttala sanoo.
Lapsen ikä vaikuttaa siihen, miten asiasta puhutaan.