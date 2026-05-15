Salatut elämät -näyttelijä säikähti perjantain drooniuhkaa.
Salatut elämät -tähti Monika Lindeman säikähti perjantaiaamuna monien muiden tavoin droonivaroitusta. Suomalaiset heräilivät perjantaihin vaaratiedotteella, jossa varoitettiin mahdollisesta droonista Uudenmaan alueella.
Lindeman postasi Instagraminsa tarinat -osioon huolestuneet päivitykset. Instagramin tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.
– Odotan lupaa lähteä töihin. Kuumottava tilanne. Nytkö se alkaa se 3. maailmansota.
Kun Lindeman pääsi viimein lähtemään työpaikalleen hän julkaisi seuraavan postauksen, jossa toteaa, että yrittää kuvauksissa saada ajatukset jonnekin muualle.
– Hyvästelin lapset. Sanoin, jos maailmansota nyt alkaa, niin oli kiva tavata, oli kiva olla teidän äiti, oli kiva olla vaimo.
Videonsa loppuun hän toteaa, että onneksi selvittiin vain säikähdyksellä.