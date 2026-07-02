Ympäristörikoksesta epäiltyjen epäillään kiinnittäneen tekonsa jälkeen maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja.
Lounais-Suomen poliisi sai keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen, jonka mukaan Porin Noormarkussa sijaitsevalla räjähdetehtaan työmaalla on kaadettu öljyä maahan.
Myöhemmin samana päivänä paikan päältä otettiin kiinni kolme ulkopuolista ihmistä. Heitä epäillään ympäristön turmelemisesta.
Poliisi epäilee, että kyseessä olivat samat kolme henkilöä, joiden työmaan vartija havaitsi keskiviikkoiltana hieman ennen puolta yötä pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja.