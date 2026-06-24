Jesse Puljujärvi on kuuma nimi, kun NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukeavat, toteaa NHL-toimittaja David Pagnotta.
Pitkän linjan NHL-reportteri ennakoi X:ssä, että suomalaishyökkääjä saatetaan napata takaisin Pohjois-Amerikkaan. Vapaiden pelaajien markkina aukeaa heinäkuun ensimmäisenä päivänä.
– Yksi pelaaja jota kannattaa seurata: Jesse Puljujärvi, Pagnotta kirjoittaa.
Tuore Leijonien maailmanmestari takoi Sveitsissä Geneve-paidassa 52 otteluun yhtä monta pistettä. Kausi Euroopassa oli Puljujärvelle ensimmäinen NHL-vuosien jälkeen.
– Hänellä oli monsterimainen kausi Sveitsin liigassa. Lonkkaongelmat ovat historiaa, minulle on kerrottu, Pagnotta jatkaa.
Lähes 400 NHL-ottelua pelannut Puljujärvi herättää kiinnostusta jo useammassa osoitteessa.
– Kiinnostusta on jo runsaasti useamman kakkos-kolmoskentän vahvistamista suunnittelevan joukkueen suunnalta, Pagnottan kirjoitus päättyy.
28-vuotiaalla Puljujärvellä on vielä toistaiseksi sopimus Geneveen myös ensi kaudesta. Hän on kuitenkin todennut useaan otteeseen haluavansa takaisin NHL:ään.