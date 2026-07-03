Harri Heliövaara ja Henry Patten etenivät Wimbledonin tennisturnauksen kolmannelle kierrokselle perjantaina.
Heliövaara ja Patten kaatoivat yhdysvaltalaisparin Mac Kiger/Patrik Trhac vaivoin erälukemin 7–6, 6–7, 7–6.
Päätöserän ratkaiseva katkaisupeli päättyi pistein 10–7. Heliövaara ja Patten olivat siinä 4–7-tappiolla.
Lue myös: Tennispelaaja Jessica Bouzas Maneiron takaa pilkotti sopimaton näky
Wimbledonissa mestaruuden vuonna 2024 voittanut Heliövaara/Patten on turnauksen nelinpelin ykkössijoitettu. Kigerin ja Trhacin maailmanranking huitelee 70:n tienoilla.