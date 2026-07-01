Kokenutta suomalaiskiekkoilija Erik Haulaa kutsuu jo uran kahdeksas NHL-seura.
Erik Haula siirtyy Los Angeles Kingsiin, NHL-sisäpiiritoimittajat Elliotte Friedman, Frank Seravalli ja Pierre LeBrun raportoivat.
35-vuotiaan suomalaishyökkäjän kerrotaan solmineen Kingsin kanssa kaksivuotisen sopimuksen. Kautta kohden hän kuittaa 3,6 miljoonaa dollaria.
Haula on edustanut aiemmin seitsemää eri NHL-seuraa. Viime kauden hän pelasi Nashville Predatorsissa, jota hän oli edustanut myös sesongilla 2020–21.
Suomen maajoukkueessa Haula voitti helmikuussa Milanossa olympiapronssia. Hän on myös MM-hopeamitalisti.