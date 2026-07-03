Samuli Edelmannista kuvattu video elokuvan kulisseista leviää vauhdilla Tiktokissa. Videolla Edelmannia painostetaan huutamaan elävän kissan korvaan.
Näyttelijä Samuli Edelmannista kuvattu video vuonna 2006 ilmestyneen Riisuttu mies -elokuvan kulisseista leviää vauhdilla Tiktokissa.
Videolla Edelmannia ohjaava henkilö kehottaa huutamaan hänen vierellään sängyllä makoilevan kissan korvaan. Edelmann kieltäytyy tekemästä siten.
– Kovempaa, ohjaaja sanoo.
– En mä huuda sen korvaan. En varmaan huuda ton korvaan.
– Kokeile huutaa, ohjaaja jatkaa.
Riisuttu mies -elokuva oli Aku Louhimiehen neljäs ohjaus.
Videon kommenttikentässä Edelmann saa kiitosta siitä, että hän piti päänsä eikä kuunnellut kehotuksia.
– Hyvä Samuli, ei kissan korvaan saa huutaa, eräs kirjoittaa.
– Kiitos Samuli, kun et huutanut kissan korvaan, toinen komppaa.
Samasta videosta kerrottiin Helsingin Sanomissa ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. Tuolloin julkisuuteen olivat nousseet Louhimiehen kyseenalaiset työmetodit.
Artikkelissa kerrottiin, kuinka Edelmannin mukaan Louhimiehen vallankäyttö ja manipulaatio olivat epämiellyttävää ja väkivaltaista.